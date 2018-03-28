Парализованную британскую журналистку Софи Морган забыли на борту пустого самолета. Об этом сообщает The Daily Mail.

33-летней телеведущей пришлось ждать сотрудников авиакомпании 40 минут после того, как ее лайнер приземлился в лондонском аэропорту Гатвик. Как заявили стюардессы, кто-то из работников аэропорта увез ее инвалидную коляску. За это время Морган опубликовала в Twitter селфи на фоне пустого самолета.

"Оставили на борту EasyJet на 40 минут… Никаких извинений. Только грубый персонал", - написала Морган под фотографией. Представители аэропорта и авиакомпании извинились перед журналисткой за "неприемлемое поведение персонала" и предложили ей пообщаться в личных сообщениях. В ответ Морган заявила, что подобные случаи происходят слишком часто.

"Такой вид услуг сейчас считается почти нормой. Невероятно грубый персонал сделал ситуацию еще хуже", - добавила ведущая.

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