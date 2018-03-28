Курсант російського Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ попросив надати йому статус біженця в Україні. В Держприкордонслужбі пояснили, що хлопець етнічний українець, добре знає мову та засуджує дії російської влади. Він неодноразово брав участь в опозиційних мітингах. Та остаточно переконався в бажанні виїхати з Росії після перемоги Путіна на виборах президента.

"Я став помічати, що в інтернеті мої сторінки блокуються, і мав такі підстави полагати, що за мною є якесь таке, якесь переслідування з боку російських спецслужб", - говорить Сергій Удовиченко, курсант Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ.

"Росіян зараз обманюють, в першу чергу це робить злочинна влада, котра завжди шукає ворога на стороні, завжди намагається людям навіяти такі думки, що є тільки один ворог - це захід", - доповнив сказане Сергій Удовиченко, курсант Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ.