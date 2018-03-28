Курсант російського Інституту ФСБ виявив бажання повернутись на Україну [ Редактировать ]
Курсант російського Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ попросив надати йому статус біженця в Україні. В Держприкордонслужбі пояснили, що хлопець етнічний українець, добре знає мову та засуджує дії російської влади. Він неодноразово брав участь в опозиційних мітингах. Та остаточно переконався в бажанні виїхати з Росії після перемоги Путіна на виборах президента.
"Я став помічати, що в інтернеті мої сторінки блокуються, і мав такі підстави полагати, що за мною є якесь таке, якесь переслідування з боку російських спецслужб", - говорить Сергій Удовиченко, курсант Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ.
"Росіян зараз обманюють, в першу чергу це робить злочинна влада, котра завжди шукає ворога на стороні, завжди намагається людям навіяти такі думки, що є тільки один ворог - це захід", - доповнив сказане Сергій Удовиченко, курсант Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ.
по теме
У Москві розпочалось слухання справи Романа Сущенко
Вирок у справі українського журналіста Романа Сущенка оголосять не раніше травня - припускає його адвокат Марк Фейгін. Сьогодні, Московський міський суд розпочав попередні слухання.
Долгожданный запрет: правительство усилило антидемпинговые меры на импорт российской селитры
Межведомственная комиссия по международной торговле повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из России. Решение приняли единогласно.
Українського політв'язня випустили зі штрафного ізолятора у Росії
Українського політв'язня Олександра Кольченка, якого утримують в Росії, випустили зі штрафного ізолятора. Про це написала правозахисниця Тетяна Щур у Facebook.
В России могут освободить украинских политзаключенных
Олега Сенцова и Александра Кольченко могут помиловать. В Кремле прокомментировали передачу Ксенией Собчак списка из 16 политзаключенных, в числе которых - двое украинцев, незаконно осужденных в РФ.
Почему затягивается решение о запрете поставок удобрений из России
Еще одно решение првительства - Украина остановила действие программы экономического сотрудничества с Россией. Но конкретики никакой не прозвучало.