Прокуратура спростувала інформацію про розпродаж техніки з зони АТО [ Редактировать ]
У Генпрокуратурі України спростували інформацію про розпродаж військової техніки на Житомирщині. БТРи та інша техніка, яку виявили напередодні правоохоронці, не є військовою і вже давно списана - повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.
Із зони АТО її не завозили. Нагадаю, про розпродаж військової техніки повідомили житомирські поліцейські. Після того, як знайшли в інтернеті відповідні оголошення. Під час обшуків у приватного підприємця з Новограда-Волинського правоохоронці знайшли БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, броньовані кузови для транспортування людей та тягачі. На деяких машинах знищено номери вузлів і агрегатів, тож призначили експертизу. На всю техніку наклали арешт. Триває слідство.
по теме
У Києві розібрали символ єдності України та Криму
У центрі Києва активісти розібрали конструкцію, яка символізувала єдність України і Криму. Правоохоронці зафіксували демонтаж, утім, не перешкоджали йому.
Військовий досвід: чому навчать резервістів на полігоні Житомирщини
Стріляти з гранатомета, захопити ворожий БТР і відточити майстерність снайпера - вчилися курсанти на Житомирщині. Військові навчання провели на полігоні в Тетерівці.
Війна на Донбасі: втрат серед українського війська немає
Жодних втрат серед українського війська протягом минулої доби. І це - незважаючи на загострення на сході. 32 ворожих обстріли зафіксували минулої доби в зоні АТО.
Війна на Донбасі: бойовики атакували позиції збройних сил в районі Павлополя
До подій на сході України. Минулої доби бойовики майже півсотні разів обстріляли позиції українських військових. У 10 випадках армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь. Втрат в нашому війську немає.
Война на Донбассе: контактная группа договорилась про очередное перемирие
30 марта - дата очередного перемирия на Донбассе. О прекращении огня договорилась Трехсторонняя контактная группа. Приурочили перемирие к началу пасхальных праздников.