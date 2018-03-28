У Генпрокуратурі України спростували інформацію про розпродаж військової техніки на Житомирщині. БТРи та інша техніка, яку виявили напередодні правоохоронці, не є військовою і вже давно списана - повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Із зони АТО її не завозили. Нагадаю, про розпродаж військової техніки повідомили житомирські поліцейські. Після того, як знайшли в інтернеті відповідні оголошення. Під час обшуків у приватного підприємця з Новограда-Волинського правоохоронці знайшли БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, броньовані кузови для транспортування людей та тягачі. На деяких машинах знищено номери вузлів і агрегатів, тож призначили експертизу. На всю техніку наклали арешт. Триває слідство.