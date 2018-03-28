Військовий досвід: чому навчать резервістів на полігоні Житомирщини [ Редактировать ]
Стріляти з гранатомета, захопити ворожий БТР і відточити майстерність снайпера - вчилися курсанти на Житомирщині. Військові навчання провели на полігоні в Тетерівці. Як усе було - бачила Поліна Спасенко.
Полігон навчального центру десантно-штурмових військ під Житомиром. Курсанти відпрацьовують захоплення ворожого БТРу.
"Був взрив. Отработали ПК-шники. Ми внутрі "унічтожили" силу основну. "Захватили" техніку", - розповідає Віталій Сальник, солдат.
Більшість з цих бійців зовсім юні. Декому ледь виповнилось 18. Тут вони вчаться, як це бути солдатом, звикають до зброї.
"Уже як ложку з вилкою тримаєм".
"Всі ці елементи обов'язково включають досвід АТО. Це дуже важливий елемент", - говорить Валерій Курков, в. о. заступника начальника навчального центру десантно-штурмових військ.
Це - їхній перший постріл з гранатомета. Хлопців навчає молодий сержант. За плечима у Станіслава Стовабана - бойовий досвід на Сході. За ідеальною виправкою ховається травма. В інструктора немає лівої ноги. Він захищав Донецький аеропорт і був у полоні. Втім, оптимізму не втратив. Жартує:
"Специфіка стрільби з гранатомету - не стояти за гранатометом. Я бачив нашу армію ще в той час коли, як то кажуть, ми бордюри красили, зараз нашу армію не впізнати однозначно", - розповідає Саніслав Стовбан, сержант-інструктор.
А тут відпрацьовують майстерність снайпери. Ті, хто уже воював, приїздять сюди підвищувати кваліфікацію. Боєць із позивним "Яструб" наводить приціл. Каже, для одного пострілу треба врахувати безліч нюансів.
"Температура, тиск, вітер, хмарно-нехмарно, висота над рівнем моря, розмір цілі. Записуєм так само, якими набоями. для того, щоб потім проаналізувати", - розповідає Позивний "Яструб", курсант.
Це - містечко для резервістів. Його розгорнули за два дні. Намети, кухня, їдальня і сан-вузли. Біля наметів - пісок, всередині - вогнегасники. Після інциденту в Широкому лані - до протипожежної безпеки особлива увага. Військові кажуть - рівень комфорту - оптимальний для служби. Щоб і зручно, і не розслаблятися.
"Знаю по собі: якщо ти зранку в шість годин підірвався, вмився - я особисто холодною водою вмиваюсь, якусь зарядочку бистрінько зробив і ти вже бодрячком на сніданок збігав, ти вже готовий до виконання, до виконання будь-яких задач. А якщо в домашніх умовах, то можливо десь не хочеться вставати. Для забезпечення повного циклу проживання в таборі є все", - запевняє Володимир Ляшенко, заступник 122 окремого аеромобільного батальйону з морально-психологічного забезпечення.
Уже за кілька днів до цього намету заселяться перші резервісти. Всього їх очікують понад три сотні. Тут вони проходитимуть військову підготовку протягом місяця.
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