Посадовців держлісгоспу на Житомирщині на розкраданні деревини спіймали. Необроблений ліс, який вирубували під виглядом санітарних чи планових чисток, чиновники продавали місцевим підприємцям за цінами, вдвічі нижчими, ніж ринкові.

Щотижня ділки збували по 35 кубів деревини. Правоохоронці зафіксували близько 30 фактів незаконного продажу. Під час обшуків у лісгоспі виявили незаконно зрубану деревину рідкісних порід.