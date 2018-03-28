У Харкові оголошено підозру жінці, яка працювавши нянею, била підопічну - дівчину, хвору на ДЦП. Агресивній жінці інкримінують завдання умисних легких тілесних ушкоджень.

Нагадаю, до правоохоронців тиждень тому звернулася мама 14-річної дівчинки. Вона показала відео з камери спостереження, на якій няня Світлана Савченко кілька разів б'є по обличчю її доньку, а потім штовхає дівчинку на підлогу. Експерти зафіксували в дитини синці.

"Їй було оголошено підозру за частиною першою статті 125 кримінального кодексу - це нанесення легких тілесних ушкоджень - на щастя, вони легкі. Як повідомляють прокурори, найближчим часом, коли ми отримаємо результати всіх експертиз, у кримінальному провадженні можлива перекваліфікація на іншу статтю, і найближчим часом сподіваємося кримінальне провадження направити до суду", - розповідає Віта Дубовик, прес-секретар прокурора Харківської області