За жизнь полтавчанина сейчас борются медики.

В Полтаве мужчина 1957 года рождения попал под поезд и получил многочисленные травмы различных частей тела и травматическую ампутацию левой ноги.

Это произошло недалеко от железнодорожного переезда по улице Зиньковской, сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Автомобилем экстренной медицинской помощи мужчину доставили в реанимационное отделение одной из больниц Полтавы, где за его жизнь сейчас борются медики.

Ранее под Киевом электричка насмерть сбила парня.