В Полтаве поезд отрезал мужчине ногу [ Редактировать ]
В Полтаве мужчина 1957 года рождения попал под поезд и получил многочисленные травмы различных частей тела и травматическую ампутацию левой ноги.
Это произошло недалеко от железнодорожного переезда по улице Зиньковской, сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
Автомобилем экстренной медицинской помощи мужчину доставили в реанимационное отделение одной из больниц Полтавы, где за его жизнь сейчас борются медики.
Ранее под Киевом электричка насмерть сбила парня.
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