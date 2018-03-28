Метро на Виноградарь: в КГГА назвали дату запуска [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
К концу 2019 году в Киеве планируют открыть все новые станции метро на жилмассив Виноградарь не смотря на то, что "Киевский метрополитен" перенес аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на 7 мая.
Первая заявленная стоимость закупки составляет 6 миллиардов 322 миллиона 773 тысячи 291 гривен с возможностью понижения цены шага 0,5%, что составляет 31 миллион 600 тысяч гривен, свидетельствует тендерное предложение, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro.
Трасса участка будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.
Ранее в Киеве остановилась часть красной ветки метро.
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