К концу 2019 году в Киеве планируют открыть все новые станции метро на жилмассив Виноградарь не смотря на то, что "Киевский метрополитен" перенес аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на 7 мая.

Первая заявленная стоимость закупки составляет 6 миллиардов 322 миллиона 773 тысячи 291 гривен с возможностью понижения цены шага 0,5%, что составляет 31 миллион 600 тысяч гривен, свидетельствует тендерное предложение, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro.

Трасса участка будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.

Ранее в Киеве остановилась часть красной ветки метро.