Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в российском городе Кемерово.

"Мир сейчас проходит очень непростые времена, как и Украина проходит непростые времена. И мы должны держать наше сердце открытым к проблемам, боли простых людей, в первую очередь - детей. Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерово", - сказал он в ходе встречи с участниками всеукраинской акции "Дети объединяют Украину".

Он отметил, что очень несправедливо, когда дети уходят из жизни.

"Я хочу выразить самые искренние слова сочувствия родным, близким", - сказал Порошенко.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман также выразил соболезнования и поручил провести проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа причина масштабного пожара и стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.

Учителю, покинувшему детей во время киносеанса в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, грозит лишение свободы.