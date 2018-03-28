Трагедия в Кемерово: президент Украины выразил соболезнования семьям погибших [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в российском городе Кемерово.
"Мир сейчас проходит очень непростые времена, как и Украина проходит непростые времена. И мы должны держать наше сердце открытым к проблемам, боли простых людей, в первую очередь - детей. Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерово", - сказал он в ходе встречи с участниками всеукраинской акции "Дети объединяют Украину".
Он отметил, что очень несправедливо, когда дети уходят из жизни.
"Я хочу выразить самые искренние слова сочувствия родным, близким", - сказал Порошенко.
В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман также выразил соболезнования и поручил провести проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа причина масштабного пожара и стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
Учителю, покинувшему детей во время киносеанса в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, грозит лишение свободы.
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