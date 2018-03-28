С 28 по 30 марта в МВЦ столицы состоится главное событие туристической сферы нашей страны - Международная туристическая выставка UITT’2018 "Украина - путешествия и туризм". Более 250 национальных и мировых туроператоров из 27 стран представят колоссальное разнообразие маршрутов для внутреннего, въездного и выездного туризма.

Ежегодно выставку посещают более 20 тысяч профильных специалистов туристической отрасли, среди которых: представители международных и национальных туристических организаций, дипломаты, чиновники государственных министерств и ведомств, делегаты отелей, санаториев, курортов, авиалиний и аэропортов, а также агенты смежных индустрии из Украины и более чем 30 государств.

Грандиозные масштабы, десятки тысяч предложений туров на любой вкус и возможности, насыщенная деловая программа, презентация всей туристической недвижимости, трансферов и достопримечательностей - в течение 24 лет являются визитной карточкой UITT.

Выставка проходит при поддержке: Всемирной туристической организации United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, Министерства Экономического развития и торговли Украины, Национальной туристической организации Украины (НТО).