Как служат женщины северной Кореи: 7 лет выдержки и испытаний (фото) [ Редактировать ]
В Северной Корее вводят обязательную военную службу для женщин.
Под действие этого приказа, уже отосланного в военкоматы по всей стране, будут подпадать девушки в возрасте от 17 до 20 лет, сообщает DailyNK, ссылаясь на свои источники внутри закрытого государства.
В ходе отбора особое внимание уделяется физическим проблемам и заразным заболеваниям. Минимальный рост женщины-военнослужащего в 2012 году был понижен до 142 см, но, по словам источника, на этот стандарт редко обращают внимание.
Обычно призыв в Северной Корее происходит дважды в год: в апреле и августе, и до этого момента женщины шли в армию только по собственному желанию, в то время как мужчины служить обязаны.
Выпускницы школ (по 17-18 лет) пойдут служить в апреле, а женщины от 18 до 20 лет в августе.
Военные ожидают уменьшения количества служащих в "миллионной армии", в связи с высоким уровнем детской смертности и низким количеством беременностей, последовавшим после страшного голода в девяностых годах.
Новые квоты на поступление в университеты и техникумы еще не оглашены, при этом скорее всего, принимать будут только тех, кто уже отслужил в армии, либо особенно одаренных студентов из специальных школ.
В марте 2003 года, на шестой сессии десятого Верховного Народного собрания КНДР было объявлено, что срок службы для мужчин уменьшится с 13 до 10 лет, а для женщин с 10 до 7. Раньше женщины шли служить только добровольно, в то время как в некоторых спецподразделениях мужчины были обязаны служить все те же 13 лет.
Бывшая северокорейская военнослужащая, сумевшая бежать из страны, рассказывала в интервью ВВС, что судьба женщин в армии КНДР настолько тяжела, что у многих из них прекращается менструальный цикл, а побои и изнасилования - постоянная составляющая службы.
Изнурительные тренировки и постоянно сокращающийся рацион питания постепенно начинают сказываться на состоянии девушек-военных.
"После шести месяцев или года службы у нас прекращались менструальные циклы из-за постоянного недоедания и стресса. Женщины говорили, что они рады отсутствию менструаций. Они радовались этому, поскольку ситуация была столь тяжелой, что если бы у них шли месячные, то было бы еще хуже", - рассказала перебежчица.
Ранее был составлен рейтинг сильнейших армий будущего. Армия КНДР в него не попала.
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