Александр Мангул стал членом НАПК в этом году.

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции выбрали члена НАПК Александра Мангула.

Александр Мангул стал членом НАПК в этом году, когда его назначил соответствующим распоряжением №31-р от 17 января 2018 года Кабмин.

В НАПК насчитывается пять членов. На днях глава Агентства Наталья Корчак сообщила, что 28 марта истекает срок его полномочий на посту главы НАПК, поэтому она "с большим удовольствием переложит "бремя славы" на чужие плечи".

Мангул Александр Анатольевич родился 24 июля 1976 года в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В 1999 году окончил Таврической государственной агротехнической академии и получил квалификацию экономиста.

В 2004 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины и получил квалификацию магистра государственного управления.

В период с 2000 по 2013 годы работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли Украины и Государственном комитете Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства - от главного специалиста до директора департамента.

С 2013 года по февраль 2014 работал заместителем председателя правления ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий".

С мая 2015 года по февраль 2018 года занимал должность председателя Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.