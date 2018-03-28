В аэропорту столкнулись два пассажирских самолета (видео) [ Редактировать ]
В среду, 28 марта, в аэропорту Израиля Бен-Гурион столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает Israel National News.
Это Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской El Al. Один из лайнеров собирался лететь в Берлин, другой планировал рейс в Рим.
На видео видно, что самолеты задели друг друга на взлетной полосе.
Все пассажиры были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
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