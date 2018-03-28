В среду, 28 марта, в аэропорту Израиля Бен-Гурион столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает Israel National News.

Это Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской El Al. Один из лайнеров собирался лететь в Берлин, другой планировал рейс в Рим.

На видео видно, что самолеты задели друг друга на взлетной полосе.

Все пассажиры были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что парализованную телеведущую забыли в самолете.