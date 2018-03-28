Авто отдают бесплатно, но просто так не подарят.

Госплощадка OpenMarket (ГП "СЕТАМ") бесплатно раздает конфискованные автомобили на "бляхах". Но только с условием, что получатели подарков за собственные деньги растаможат машины.

В свежем аукционе указано три немецких иномарки: BMW 320 1996 года выпуска, Volkswagen Passat 1991 года выпуска и Mercedes-Benz Е 220 1996 года выпуска - они выставлены на ознакомление на сайте госпредприятия.

Как уточнили в OpenMarket, таких машин у них много, но это не совсем "евробляхи", в привычном понимании слова.

"Это конфискат таможни, скорее всего, за контрабанду. Вообще задержанных автомобилей достаточно много. Думаю, машин 300-500 точно. Точную статистику не ведем, но в западных областях почти все такие (находятся у нас на хранении). Но не все идут бесплатно", - объяснил гендиректор госплощадки Виктор Вишнев.

Хотя авто отдают бесплатно, но просто так не подарят. Условие дарения - "бляхи" придется растаможить по всем правилам.

"Переданное безвозмездно имущество может быть отчуждено только при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов", - говорится в пояснении к лотам.

По подсчетам экспертов самой площадки, растаможить один из этих автомобилей обойдется от 163 тысяч до 222,5 тысячи гриыен. То есть проще найти такой же растаможенный автомобиль на сайтах с объявлениями.

"Таможня выставляет на них завышенные таможенные начисления. Поэтому они часто не продаются, и доходят до бесплатной реализации", - уточнил Вишнев.

Получить авто бесплатно позволят не всем. По закону, подарить имущество можно:

- органам госвласти;

- учреждениям здравоохранения, образования, соцобеспечения, соцзащиты и прочим;

- учреждениям исполнения наказаний;

- следственным изоляторам;

- военным формированиям;

- на благотворительные цели;

- для переработки, уничтожения (утилизации) такого имущества.

То есть в большинстве случаев, растаможку должны будут оплатить госсредствами. Государство заплатит само себе.

Ранее сообщалось, что в Украине изменились условия оформления товаров на таможне.