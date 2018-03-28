В последнее время участились случаи, когда с карточных счетов клиентов банков мошенники снимают денежные средства и клиенты даже об этом не догадываются.

При этом часто мошенники снимают даже кредитные денежные средства, наносит двойной удар, поскольку возвращать клиентам средства необходимо с начисленными процентами. Советы, как действовать в таких случаях, дал адвокат Юрий Ковтун передает vikka.ua.

В соответствии с нормами действующего законодательства, банки обязаны возвращать клиентам денежные средства, украденные из их карточек мошенниками, если нет доказательств, что клиенты сами спровоцировали кражу своими действиями или бездействием.

Но на практике банки не спешат возвращать денежные средства своим клиентам, которые стали жертвами мошенников, и в основном указывают на недобросовестное выполнение последним условий хранения и использования конфиденциальной информации.

В таких случаях единственным выходом для клиентов является обращение в суд за защитой своих прав с иском к банку о взыскании неосновательно списанных денежных средств.

Обращаться в суд физические лица могут в порядке Закона Украины "О защите прав потребителей", поскольку клиенты банка - физические лица, являющиеся потребителями финансовых услуг, что дает им право не платить судебный сбор за рассмотрение искового заявления и подать иск в суд по месту своей регистрации.

Если клиенту банка стало известно о том, что с его карточного счета были несанкционированно списаны денежные средства, необходимо немедленно сообщить об этом банковском учреждении, эмитенту пластиковой карты, и указать, какие именно транзакции по карточному счету выполнялись ненадлежащим плательщиком.

Желательно также немедленно предоставить в банк соответствующее заявление с просьбой проведения служебного расследования, в которой указать, когда именно состоялся ненадлежащий перевод денежных средств и сумму ненадлежащего перевода, а также предоставить письменное требование о возврате неосновательно списанных денежных средств.

Также необходимо немедленно написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества. После этого у клиента есть все основания для обращения в суд с соответствующим иском.

"Анализ имеющейся судебной практики указывает на то, что держатель карты не несет ответственности за проведение платежной операции, если карта была использована без его физического участия или электронной идентификации. Исключением являются случаи, когда было доказано, что действия или бездействие владельца карточки, которыми он способствовал потере или незаконного использования карточки, привели к списанию денег", - объясняет Юрий Ковтун.

Кроме того банк, который списал средства со счета плательщика без законных оснований, должен уплатить плательщику пеню в размере процентной ставки, установленной этим банком по краткосрочным кредитам, за каждый день, начиная со дня перевода до дня возврата суммы перевода на счет плательщика.

Ранее сообщалось, что жители Луганской области перевели интернет-мошенникам более 16 тысяч.