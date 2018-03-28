Умер популярный советский певец [ Редактировать ]
Народный артист России, певец и автор песен Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве, сообщил ТАСС зять артиста Сергей.
"Папа скончался сегодня в 12:45, - сказал он. - Он болел плюс возраст".
Олег Анофриев широко известен зрителям как актер, певец и автор песен, народный артист России. Он окончил Школу-студию МХАТ, после окончания института был принят в труппу московского Центрального детского театра. В 1960 г. перешел в Театр им. Маяковского, с 1962 г. стал актером Театра им. Моссовета.
Он работал на телевидении и радио, в 1990-е гг. вел передачи "Сказочный полдник" на канале РТР и "Домашняя библиотека" на ОРТ. В 1992 г. дебютировал как режиссер, снял фильм "Быть влюбленным", к которому сам же написал музыку.
Напомним, умер оружейный конструктор Калашников.
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