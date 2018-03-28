В Киевской области правоохранители раскрыли двойное убийство супругов-пенсионеров из г. Ирпень.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Киевской области, правоохранители установили, что к совершению умышленного убийства пенсионеров причастны 53-летний мужчина и его 47-летняя жена.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов и областной прокурор Дмитрий Чибисов рассказали о результатах расследования этого страшного убийства.

Дмитрий Ценов сообщил, что супружеская пара злоумышленников – граждане Украины, которые проживают и работают в Польше. В день убийства они инкогнито прибыли в Украину, четко спланировав преступление и зная об имеющихся у пострадавших деньгах. В результате злоумышленники завладели 3,5 тысячами долларов США, которые поделили между собой.

Сейчас подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и находится изоляторе временного содержания. Женщина призналась в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.

Сообщник задержанной – ее муж – сразу же после совершения убийства уехал в Польшу. Сейчас он объявлен в международный розыск. Полицейские готовят материалы о его экстрадиции из Польши.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство). Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

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