В среду, 28 марта, из-за с Воздухофлотского моста посыпались куски бетона и разбили проезжающий под ним электромобиль Nissan. Об этом сообщил dtp.kiev.ua в Facebook.

"Стоит себе на светофоре в центре Киева адвокат на экологичном #электрокаре "Ниссан Лиф", как вдруг сверху падает тяжелое наследие коммунистического прошлого - элементы уставшего Воздухофлотского путепровода. Хорошо, что на капот, а не лобовое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что упавшие обломки были размером до 15 см в диаметре и весом около полукилограмма.

Напомним, что 5 февраля в Киеве начал осыпаться Воздухофлотский мост.