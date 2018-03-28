В Киеве кусок бетона с Воздухофлотского моста разбил автомобиль [ Редактировать ]
В среду, 28 марта, из-за с Воздухофлотского моста посыпались куски бетона и разбили проезжающий под ним электромобиль Nissan. Об этом сообщил dtp.kiev.ua в Facebook.
"Стоит себе на светофоре в центре Киева адвокат на экологичном #электрокаре "Ниссан Лиф", как вдруг сверху падает тяжелое наследие коммунистического прошлого - элементы уставшего Воздухофлотского путепровода. Хорошо, что на капот, а не лобовое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что упавшие обломки были размером до 15 см в диаметре и весом около полукилограмма.
Напомним, что 5 февраля в Киеве начал осыпаться Воздухофлотский мост.
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