Россия выдвинула обвинения против Великобритании [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел России обвиняет Великобританию в неспособности обеспечить безопасность российских граждан на своей территории.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
В качестве примеров российское ведомство приводит отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, смерти российских бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, загадочное "самоубийство" Бориса Березовского и удушение его делового партнера Николая Глушкова, отравление Сергея Скрипаля и его дочери.
В российском МИД в очередной раз заявили, что Британия безосновательно обвинила Москву в отравлении собственных граждан.
"Инспирированная безосновательная высылка российских дипломатов из целого ряда стран и представительств при международных организациях, объявленный комплекс других мероприятий и санкций. Наши законные требования – предоставить образцы примененного вещества – были проигнорированы", – говорится в сообщении.
Российское ведомство также заявляет, что британские власти не заинтересованы в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери, намекая на причастность спецслужб Великобритании.
"Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации", - отметили в МИД России.
По последним данным, уже 28 стран, включая Британию, выдворяют более 140 российских дипломатов-разведчиков.
Североатлантический альянс решил выслать сразу семь дипломатов российской миссии при Альянсе и отказать в заявках еще трем в ответ на отравление семьи Скрипалей в Солсбери.
Напомним, в США выдвинули новое обвинение России.
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