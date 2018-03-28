В Киеве проведут самое масштабное отключение воды за всю историю (адреса) [ Редактировать ]
С 10:00 30 марта до 7:00 31 марта в Киеве будет самое масштабное отключение воды за всю историю города. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Произойдет это из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная" во время ремонтных работ. Поэтому в этот период возможны временные отключения воды в большей части города.
Адреса:
В Голосеевском районе - район Голосеево (в пределах Амурской площади, центральных частей улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, смежные улицы), проспект Науки (в пределах Стратегического шоссе и смежных улиц);
Святошинском районе - "Никольская Борщаговка" (в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц);
Соломенском районе - жилой массив "Первомайский" в районе улицы Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, улицы Питерской и смежных улиц; жилой массив "Соломенка" в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского; жилой массив "Чоколовка" (застройка от Чоколовского бульвара к аэропорту "Киев"); группа жилых массивов "Отрадный" (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, улицы Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская).
"Киевводоканал" предупреждает и об ограничении водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки в указанный период времени:
В Голосеевском районе - жилые массивы "Теремки-1", "Теремки-2" - полностью, многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц, район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м "Теремки";
Святошинском районе - жилые массивы "Никольская Борщаговка" и "Южная Борщаговка" - полностью, жилой массив "Академгородок" в районе улицы Генерала Витрука и смежных улиц, район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы;
Соломенском районе - район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц;
Шевченковском районе - жилой массив "Нивки" - полностью.
Читайте также, когда киевлянам отключат отопление.
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