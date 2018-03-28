Национальная служба здоровья получила нового председателя [ Редактировать ]
Кабинет министров назначил председателем Национальной службы здоровья заместителя гендиректора частной клиники Isida Олега Петренко.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 28 марта, сообщает в Facebook заместитель министра здравоохранения Роман Илык.
"В среду Кабмин назначил избранного на конкурсе О.Петренко главой НСЗУ. Премьер заверил последнего в 100% поддержке", - пишет Илык.
Кроме этого, по словам заместителя министра, правительство приняло все готовые проекты правовых актов для полноценной трансформации здравоохранения и старта приписной кампании.
Напомним, в Украине с 1 апреля должна начаться национальная кампания по выбору врача.
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