Кабинет министров назначил председателем Национальной службы здоровья заместителя гендиректора частной клиники Isida Олега Петренко.



Соответствующее решение принято на заседании правительства 28 марта, сообщает в Facebook заместитель министра здравоохранения Роман Илык.



"В среду Кабмин назначил избранного на конкурсе О.Петренко главой НСЗУ. Премьер заверил последнего в 100% поддержке", - пишет Илык.

Кроме этого, по словам заместителя министра, правительство приняло все готовые проекты правовых актов для полноценной трансформации здравоохранения и старта приписной кампании.

Напомним, в Украине с 1 апреля должна начаться национальная кампания по выбору врача.