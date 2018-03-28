Подростка осудили за изнасилование 8-летнего мальчика [ Редактировать ]
Осенью 2017 года в одном из микрорайонов Обухова разоблачили 14-летнего подростка, который склонял 8-летнего мальчика вступать с ним в интимные связи. Это длилось с июня по август прошлого года. Сейчас коллегией судей Обуховского районного суда Киевской области малолетнему злоумышленнику вынесен приговор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Четырнадцатилетнего подростка суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 153 (Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшего или совершенном в отношении малолетнего) УК Украины. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.
Напомним, что в Киеве отец изнасиловал 10-летнюю дочь-аутиста.
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