Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Хозяин Белого дома выразил уверенность, "что это взаимно".

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Получил сообщение прошлой ночью от (главы КНР - ред.) Си Цзиньпина из Китая, его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо, и Ким надеется на его встречу со мной. Между тем, к сожалению, максимальные санкции и давление должны поддерживаться любой ценой!", - подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного неофициального визита в КНР встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином.

"В течение многих лет, при различных администрациях, все утверждали, что мир и денуклеризация Корейского полуострова не имеет даже малой вероятности. Теперь есть хорошие шансы, что Ким Чен Ын сделает что-то правильное для его людей. Жду нашей встречи!" - заявил американский лидер.

Напомним, в Пентагоне рассказали, как США готовятся ко встрече с северокорейским лидером.