"Жду с нетерпением": Трамп рассказал о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Хозяин Белого дома выразил уверенность, "что это взаимно".
Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.
"Получил сообщение прошлой ночью от (главы КНР - ред.) Си Цзиньпина из Китая, его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо, и Ким надеется на его встречу со мной. Между тем, к сожалению, максимальные санкции и давление должны поддерживаться любой ценой!", - подчеркнул Дональд Трамп.
Ранее Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного неофициального визита в КНР встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином.
"В течение многих лет, при различных администрациях, все утверждали, что мир и денуклеризация Корейского полуострова не имеет даже малой вероятности. Теперь есть хорошие шансы, что Ким Чен Ын сделает что-то правильное для его людей. Жду нашей встречи!" - заявил американский лидер.
Напомним, в Пентагоне рассказали, как США готовятся ко встрече с северокорейским лидером.
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