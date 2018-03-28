В среду, 28 марта, в Киеве возле станции метро "Левобережная" загорелся магазин "Красный маркет". Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Огонь распространился на ближайшие торговые ряды. Броварской проспект и станцию метро заволокло густым дымом.

Станцию "Левобережная" закрыли на вход и на выход, поезда проезжают без остановки, сообщается в твиттере метро.

Сеть магазинов "Красный маркет" специализируется на торговле вещами по низким ценам.

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