В Киеве вспыхнул пожар на "Левобережной": метро перекрыто (видео) [ Редактировать ]
В среду, 28 марта, в Киеве возле станции метро "Левобережная" загорелся магазин "Красный маркет". Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Огонь распространился на ближайшие торговые ряды. Броварской проспект и станцию метро заволокло густым дымом.
Станцию "Левобережная" закрыли на вход и на выход, поезда проезжают без остановки, сообщается в твиттере метро.
Сеть магазинов "Красный маркет" специализируется на торговле вещами по низким ценам.
Напомним, что фотограф чудом спас 30 детей во время пожара в Кемерово.
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