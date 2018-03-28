Поліція Італії провела операцію проти ісламістів [ Редактировать ]
13 обшуків в ході антитерористичної операції провели напередодні правоохоронці Італії. Силовики діяли одразу в кількох містах. У результаті в Туріні заарештували чоловіка марокканського походження. Його звинувачують у публікаціях на підтримку тероризму та угруповання "Ісламська Держава".
Чоловік уже був засуджений за тероризм. Торік він вийшов на волю, але перебував під наглядом правоохоронців. За тиждень до католицького Великодня, поліція розпочала посилено патрулювати Рим. Вхід на площу святого Петра можливий тільки після перевірки особистих речей.
по теме
В Израиль по подземному туннелю проникли арабские террористы
Эскалация на границе Израиля и Сектора Газа. На территорию еврейского государства прорывались террористы. Чем закончилась эта попытка и как ответил Израиль?
Терорист-смертник атакував американську військову базу у Каліфорнії (відео)
Вибух на авіабазі ВМС США у Каліфорнії. Смертник підірвав себе у машині, завантаженій балонами з пропаном.
Из-за английской бомбы эвакуировали 23 тысячи итальянцев
Более 20 тысяч жителей итальянского города Фано эвакуировали после того, как обнаружили авиабомбу английского производства весом 225 килограмм.
Після сильних злив історичний центр Венеції опинився під водою
У мерії заявили, що вода піднялася майже на 2 метри. Для перехожих поставили спеціальні пішохідні містки.
В центре Николаева ищут взрывчатку (фото)
Неизвестный сообщил о том, что мост через реку Южный Буг, расположенный в центре Николаева, заминирован.
На Авдіївській промзоні бойовики намагаються виманити десантників з укриттів
Далі зведення з фронту. Протягом минулої доби ЗСУ не зазнали жодних втрат, незважаючи на загострення ситуації. Загалом за добу ворог відкривав вогонь 32 рази. У районі Ново-Луганського найманці гатили з потужних мінометів; поблизу Павлополя та Луганського - з великокаліберних кулеметів та гранатометів.