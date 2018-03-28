13 обшуків в ході антитерористичної операції провели напередодні правоохоронці Італії. Силовики діяли одразу в кількох містах. У результаті в Туріні заарештували чоловіка марокканського походження. Його звинувачують у публікаціях на підтримку тероризму та угруповання "Ісламська Держава".

Чоловік уже був засуджений за тероризм. Торік він вийшов на волю, але перебував під наглядом правоохоронців. За тиждень до католицького Великодня, поліція розпочала посилено патрулювати Рим. Вхід на площу святого Петра можливий тільки після перевірки особистих речей.