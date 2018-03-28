Німець торгував зброєю для "захисту" від біженців (відео) [ Редактировать ]
Ультраправого активіста, який нелегально торгував в інтернеті зброєю, затримала Угорщина за запитом Німеччини. Зухвалий торговець навіть рекламував свій крам на сайті з таким гаслом: "Зброя потрібна німцям, аби захиститися від мігрантів". Деталі спецоперації - далі в сюжеті.
Німецька поліція за Маріо Рьоншем полювала понад рік. Спочатку його шукали в Німеччині, потім - по всій Європі. І ось, нарешті, сьогодні вранці засновника інтернет-магазину, який нелегально торгував зброєю, затримали в Будапешті. Зі столиці Угорщини він надсилав своїм німецьким клієнтам газові пістолети та травматичні з гумовими кулями. Щоб ті, як зазначалося в рекламі на сайті - змогли озброїтися і захистити себе від біженців. Свій інтернет-магазин Рьонш так і назвав - "захист від мігрантів".
"Йдеться про нелегальну зброю, яку громадяни Німеччини не мають право просто так замовляти в Інтернеті і без дозволу користуватися нею", - говорить Інго Майнхард представник союзу німецьких торговців зброє.
За даними німецької поліції, Рьонш продав зброї на сотню тисяч євро. Крім торгівлі, затриманий також модерував кілька сторінок в соцмережах. На них розміщував матеріали, що розпалюють ненависть та ксенофобію. Німеччина вже надіслала Угорщині запит про екстрадицію. До відповідальності притягнуть і клієнтів Рьонша, яких понад сотня. Усім їм світять солідні штрафи.
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