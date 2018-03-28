А ще американський президент продовжив режим надзвичайної ситуації в країні - у зв'язку з загрозою кібератак. Наскільки велика небезпека? Кого і чому бояться в Білому домі? Всі відповіді у Дмитра Анопченка.

Указ президента Трампа опублікував Білий дім. Короткий текст: "продовжити режим надзвичайної ситуації в сфері нацбезпеки ще на рік", тобто - до першого квітня 2019. Невже кіберзагроза настільки велика, що заслуговує на режим "надзвичайної ситуації" у цілій країні? Експерти кажуть - все справді дуже серйозно.

"Коли змінювати паролі? На які сайти можна заходити, а на які - категорично ні? Тут панує повна невизначеність, у держслужбовців довго не було ніякого розуміння кіберзагроз при користуванні інтернетом", - говорить Тім Мауер, експерт із кібербезпеки.

У якійсь момент США усвідомили, що не просто вразливі до кібератак. З'ясувалося, що їхні комп'ютерні мережі, як цивільні, наприклад в енергетиці, - так і урядові: відчинені двері для хакерів. Іран викрав секрети щодо торгівлі та технологій, а КНДР - план ліквідації Кім Чен Ина. Російські хакери атакували комп'ютери демократів і по суті намагалися втрутитися у вибори, та зрештою в самого Агентства національної безпеки поцупили кіберзброю... Надзвичайних ситуацій було стільки, що без відповідного режиму не впоратися.

Більш того, загроза і досі є - впевнений Майк Помпео, колишній голова ЦРУ, який тепер очолить Держдеп США. За його словами, Москва і далі втручатиметься у вибори і може зробити це вже в листопаді - коли країна переобиратиме конгресменів. Оскільки російські хакери отримали доступ до програмного забезпечення для виборчкомів - а замінити його штати не встигають.

"Щодо російської загрози - то вона продовжується. Більше того, все це триває вже десятиліття! Це зовсім не нова проблема! Нещодавно я був у Європі - вони теж занепокоєні, чи не "хакнуть" і їхні вибори. Вони бачать загрозу. Це не щось уявне - це реальність", - говорить Марк Помпео, колишній директор ЦРУ.

Свіжий скандал з "Кембрідж аналітикою" показав, наскільки не захищені особисті дані та які великі масштаби маніпуляцій громадською думкою. Усе це Білий дім і вважав підставою ще на рік продовжити "режим НС" в країні. І виділить близько 15 мільярдів доларів у бюджет майбутнього року - щоб виявлені "кібердіри" залатати.