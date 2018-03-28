На греблі ДніпроГЕСу розпочали ремонт дороги [ Редактировать ]
Від завтра на греблі запорізького Дніпрогесу розпочнуть ремонті роботи. Стан дороги, яка з'єднує обидва береги Дніпра - досяг критичного рівня. Через величезні ями тут утворюються багатокілометрові затори. Підготовчі роботи планують проводити вночі, а основні - вдень.
Ремонтувати автодорогу будуть за рахунок - місцевого бюджету. До речі, минулої весни запорізькі комунальники вже латали ями на цьому місці. Якою буде якість робіт цього року, покаже наступна зима.
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