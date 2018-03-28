У Чернівцях патрульні затримали чоловіків, котрі намагалися поцупити залізничні рейки. Під час патрулювання, неподалік закинутої будівля поліцейські почули різкі звуки. Коли наблизилися, помітили як двоє чоловіків намагаються пошкодити колію.

Затримані пояснили: невідомий чоловік запропонував їм підзаробити; надав необхідне обладнання та сказав до вечора зрізати рейки. Обіцяв розрахуватися за роботу. Подальшу долю крадіїв має визначити слідство.