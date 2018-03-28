Трагедия в Кемерово: пожарную систему устанавливал повар-кондитер [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Сотрудник компании "Системный интегратор", занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре "Зимняя вишня", Александр Никитин не имел должной квалификации для подобной деятельности. Он закончил профтехучилище по специализации повар-кондитер, сообщил представитель Следственного комитета России.
"У допрошенного в качестве подозреваемого Никитина среднее специальное образование, он окончил ПТУ по специальности повар-кондитер. <...> Никакой специальности надлежащей у него не было, он не дипломированный, не высококвалифицированный специалист. Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности - непонятно", - сказал он.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
Тем временем власти в Кемерово обвиняют пострадавших в "пиаре на горе", а губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.
Учителю, покинувшему детей во время киносеанса в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, грозит лишение свободы, а арестованный охранник "сдал" виновных.
На фоне происшествия премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.
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