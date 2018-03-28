Президент Петр Порошенко подписал закон о реформе в сфере парковки, принятый Верховной Радой 21 декабря 2017 года.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств" предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также предусмотрено распространение механизма привлечения к административной ответственности лица, на которое зарегистрирован автомобиль, за зафиксированные в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки или парковку на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

Усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрена 50% скидка в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения в случае их уплаты в течение 10 банковских дней.

Законом устанавливаются случаи существенного препятствования дорожному движению или создания угрозы безопасности движения, особенно если автомобиль припаркован на проезжей части в два и более ряда, находится в запрещенных ПДД местах остановки или стоянки, на выделенной полосе движения общественного транспорта или велодорожке, делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствия для движения пешеходов, препятствует работе снегоуборочной и другой технологической коммунальной техники в случае введения чрезвычайного положения.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Напомним, в Еврокомиссии выступили с жесткой критикой украинской власти.