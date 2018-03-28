В феврале 2018 года средняя зарплата в Украине выросла на 1,5%, достигнув 7 828 гривен. В сравнении с февралем 2017 она увеличилась на 26,1%.

Об этом сообщает Госстат.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года составляла 7 828 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн). По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года - ред.) - на 26,1%", - говорится в опубликованном сообщении.

Реальные заработные платы в феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года, по официальным данным, выросли на 0,6%, а относительно февраля 2017 года - 10,5%.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что минимальную зарплату в Украине не поднимут до 10 тысяч гривен.