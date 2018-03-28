В Хмельницком на проспекте Мира, произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Хмельницкой области.

"Во время аварии столкнулись автомобили Opel и Lexus. На месте происшествия работают правоохранители", – сообщает хмельницкая полиция.

По предварительным данным, 28-летний местный житель, управляя автомобилем Opel, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lexus, под управлением 32-летнего водителя.

Вследствие ДТП водитель Opel от полученных травм скончался в карете скорой помощи, 53-летняя пассажирка Lexus, получила перелом руки и ноги, а 31-летний пассажир Opel получил перелом ключицы. Водитель Lexus от медицинской помощи отказался.

Пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение Хмельницкой городской больницы.

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