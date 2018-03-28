Парламент Каталонии признал право задержанных каталонских политиков, в том числе экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, претендовать на пост главы правительства автономного сообщества. Соответствующая резолюция была принята в среду, 28 марта, сообщает El Pais.

"Парламент Каталонии в среду утром одобрил две резолюции, выдвинутые сепаратистскими партиями, чтобы защитить" политические права "политиков, находящихся под стражей или "в изгнании", - говорится в сообщении.



В частности, речь идет об экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, которого арестовали в Германии, Жорди Санчеса и Жорди Туруля, которые находятся в тюрьме в Мадриде. Отмечается, что резолюции были поддержаны тремя сепаратистскими партиями, как "Вместе за Каталонию" (JxCat), "Республиканские левые Каталонии» (ERC) и "Кандидатура народного единства" (CUP), которые получили 68 голосов из 135 возможных.



Как известно, судья Верховного суда Испании предъявил обвинение 13 каталонским политикам, в том числе бывшему лидеру региона Карлесу Пучдемону, в перевороте с целью объявить независимость Каталонии от Испании. Также было выдано международные ордера на арест других должностных лиц правительства Каталонии.

Напомним, в Каталонии начались массовые акции протеста.