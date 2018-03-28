Когда НАБУ и НАПК расскажут о расследовании роскошной жизни Рабиновича? [ Редактировать ]
Антикоррупционеры же говорят, что нужно не распыляться, а сконцентрироваться на одном направлении и более тщательно проверять доходы и расходы политиков и чиновников. Например, нардепа Вадима Рабиновича. Он известен не только двойным гражданством, но и роскошным образом жизни, который никак не отображается в его декларации. Подробности - в материале.
19 тысяч евро - столько может позволить себе потратить на перелет в Женеву украинский депутат Вадим Рабинович. А билет назад народный избранник потратил уже целых 24 тысячи.
Летать на отдых в Вену обычными самолетами - это для слабаков. В начале марта Вадим Рабинович добирался туда "по-элитному". Он арендовал чартер с номером 9H-GGF принадлежащий офшорной компании на Мальте. Базируется самолет в российском аэропорту Внуково.
Стоимость одного полета около 650 тысяч гривен. Поскольку Рабинович забронировал самолет на 4 дня - общая сумма за услуги обошлась ему минимум в два с половиной миллиона гривен. Удивительно, но наличие таких средств никак не отображается в декларации парламентария. Как и то, откуда у него деньги на аренду виллы под Киевом стоимостью 400 тысяч гривен в месяц.
Уже несколько месяцев антикоррупционные органы занимаются проверкой, по запросу журналистов и народных депутатов, откуда у народного избранника деньги на такую роскошную жизнь. Но пока ответов не было. Возможно, с приходом нового главы НАПК будут правильно расставлены приоритеты.
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