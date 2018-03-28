В Египте заканчивается последний, третий день президентских выборов. Хотя выбирать - не из кого, кандидатов всего двое. И победитель - уже очевиден. Кого поддерживают египтяне и почему страна может скатиться к диктатуре? Об этом в нашем материале.

Проголосовать любой ценой. И стар, и млад добирается на участки как может. Ведь штраф за неявку - 28 долларов. Этот мужчина, например, не может ходить. Поэтому на участок его несет на спине жена. Проголосовать дома люди с ограниченными возможностями - не могут.

"Я ничуть не стесняюсь. Это болезнь. Я тоже могла бы оказаться в такой ситуации", - говорит Хеба Рагаб, жительница Каира.

Особой интриги на выборах нет, кандидатов всего двое. Победитель, судя по соцопросам, очевиден - это нынешний президент Абдель Фаттах Ас-Сиси. Единственный его соперник Муса Мустафа Муса - даже не скрывает, что поддерживает действующего лидера.

"Неважно, кто выиграет выборы. Каждый кандидат знает свои возможности. Но я вижу, что мы на правильном пути", - говорит Муса Мустафа Муса, кандидат на пост президента Египта.

Критики же утверждают, Сиси вторым сроком не ограничится. А захочет расширить свои полномочия и изменить конституцию так, чтобы стать президентом и в третий раз.

"Я в этом цирке участвовать не собираюсь. Все реальные кандидаты - в тюрьме. В последний момент позвали этого Мусу Мустафу, которого никто не знает".

Тем не менее, многие считают его единственным, кто может справиться с угрозой терроризма в стране и поднять экономику.

"Мы видим, что построены дороги, мосты, возводится новая столица, расширен Суэцкий канал, есть много других проектов. Чтобы так было и дальше, и чтобы мы могли противостоять терроризму - нужно поддержать Ас-Сиси", - говорит Ахмед Аль-агави, житель Каира.

Другие же - ситуацией в стране недовольны.

"После Арабской весны в 2011 мы получили право на мирный протест, на свободу слова. Все это теперь утрачено. Мы возвращаемся к тому, что было раньше", - говорит Шейди Аль-Газали Харб, житель Каира.

Единственная интрига - явка. Четыре года назад пришлось продлить голосование на один день, потому что людей на участки пришло слишком мало. Однако, Ас-Сиси тогда поддержали 97 процентов избирателей. Теперь выборы длятся три дня, из-за этого в школах объявили выходные. Окончательные результаты должны объявить до понедельника.