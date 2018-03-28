13-летняя Эмили Стик из Квинсленда, США покончила с собой из-за постоянных издевательств со стороны сверстников. Перед суицидом девочка отправила сообщение маме, но та не успела ничего изменить, сообщает Daily Mail.

Ученица средней школы Эмили Стик постоянно подвергалась нападкам со стороны одноклассников: они угрожали девочке и несколько раз напали на нее. Всего в травле принимало участие около тридцати человек - как юношей, так и девушек. Эмили пыталась спрятаться от хулиганов в школьном туалете, но это ее не спасало.

"Она не могла избежать этого, они следовали за ней повсюду. Она была слишком напугана, чтобы даже дойти до автобусной остановки", - рассказала мама девочки.

В конечном итоге измученная издевательствами 13-летняя девочка решилась на страшный шаг. Перед тем как убить себя, Эмили написала маме - возможно, она надеялась, что та успеет ее спасти.

"В тот вечер Эмили отправила мне сообщение: "Я собираюсь убить себя". Но я просто не увидела его, а потом стало слишком поздно", - добавила мама Эмили, Шарлин Скотт.

Шарлин Скотт рассказывает, что после того, как в школе сообщили о смерти Эмили, некоторые из ее обидчиков рассмеялись. Теперь она хочет добиться для мучителей дочери настоящего наказания, однако вряд ли кто-либо из них будет привлечtн в ответственности.

Напомним, cпасатели 4 часа доставали тело девушки из-под поезда.