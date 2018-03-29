В Египте из-за мощной песчаной бури закрыли аэропорты (видео) [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Египет оказался во власти сильной песчаной бури. Из-за стихийного бедствия перекрыты дороги, морские порты и аэропорты, передает Masrawy.
Больше всего из-за непогоды пострадал юг страны - провинции Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор, Сохаг.
Сильный ветер оборвал линии электропередачи в ряде регионов, а низкая видимость стала причиной множества аварий. Самолеты, следовавшие в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Закрыта навигация в портах Хургад, Нувейбе и Александрии.
Власти призывают население по возможности оставаться дома и не использовать автомобили.
Ранее мы сообщали о пылевой буре в Греции.
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