В Индии сотрудники отделения Общества охраны природы заметили в Национальном парке Нагархол "курящую" слониху. Об этом они рассказали в пресс-релизе.

На записи видеокамер, которые были установлены для изучения тигров, зоологи увидели как слониха "курит". Животное подбирало кусочки древесного угля с земли, выдувала пепел и съедала остальное.

Ученые предполагают, что слоны, как и люди, используют уголь как лекарство от расстройства желудка.

Самолечением занимаются не только слоны. Область знаний, изучающая такое поведение, называется зоофармакогнозия.

Так, колобусы, питающиеся листьями с высоким содержанием вредного фенола, тоже едят уголь, чтобы избавиться от последствий. Попугаи макао в таких случаях заменяют уголь глиной. Бонобо едят лиану, чтобы избавиться от паразитов.

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