В Индии обнаружили слониху-курильщицу (видео) [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Индии сотрудники отделения Общества охраны природы заметили в Национальном парке Нагархол "курящую" слониху. Об этом они рассказали в пресс-релизе.
На записи видеокамер, которые были установлены для изучения тигров, зоологи увидели как слониха "курит". Животное подбирало кусочки древесного угля с земли, выдувала пепел и съедала остальное.
Ученые предполагают, что слоны, как и люди, используют уголь как лекарство от расстройства желудка.
Самолечением занимаются не только слоны. Область знаний, изучающая такое поведение, называется зоофармакогнозия.
Так, колобусы, питающиеся листьями с высоким содержанием вредного фенола, тоже едят уголь, чтобы избавиться от последствий. Попугаи макао в таких случаях заменяют уголь глиной. Бонобо едят лиану, чтобы избавиться от паразитов.
Ранее мы рассказывали о собаке из Бразилии, которая стала звездой интернета.
по теме
Пес з Бразилії став улюбленцем інтернету
Поліцейський собака з Бразилії став зіркою Інтернету. Напередодні в місті Татуї поліція затримала торгівця марихуаною. Він намагався втекти і викинути наркотики, але поліцейський пес Макс зібрав усі докази. Правоохоронці сфотографували свого хвостатого колегу та виклали фото у мережу.
Поліцейський собака весело радів наркотикам (відео)
Поліцейський собака з Бразилії став зіркою Інтернету. Напередодні в місті Татуї поліція затримала торгівця марихуаною. Він намагався втекти і викинути наркотики, але поліцейський пес Макс зібрав усі докази. Правоохоронці сфотографували свого хвостатого колегу та виклали фото у мережу.
Весна пришла: в Закарпатье расцвели первые шафраны
Шафран - очень вынослив. Он - первым из цветов пробивается сквозь грунт, снег или сухие листья и выдерживает температуру до -10 мороза. Целые поля первоцветов отсняли наши корреспонденты.
В Африке вымрет половина видов животных
Эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому биоразнообразие в мире существенно сократится уже к 2050 году.
Под Одессой 6-летнюю девочку изувечили уличные собаки
В Лиманском районе Одесской области 6-летнюю девочку изувечили уличные собаки.