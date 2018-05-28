Делегация США 27 мая провела встречу с представителями КНДР в рамках дальнейшей подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи.

Об этом 27 мая сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науерт, пишет Reuters.

По ее словам, встреча состоялась в Пханмунджоме - в демилитаризованной пограничной зоне между КНДР и Южной Кореей.

"Мы продолжаем готовиться к встрече президента (США - ред.) с лидером КНДР Ким Чен Ыном", - отметила Науерт.

По данным издания The Washington Post, представители США встретились с вице-министром иностранных дел КНДР, а встречи будут проходить в понедельник и вторник в Тонгилгаке - северокорейском павильоне в Пханмунджоме, где ранее проводились межкорейские переговоры и было подписано перемирие во время Корейской войны 1950-53 гг.

Напомним, 24 мая Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку считает ее сейчас неуместной. Источники в Белом доме сообщили, что причиной стало невыполнение КНДР неких обещаний. Позже появилось официальное заявление.

В Северной Корее резко отреагировали на "высокомерную болтовню Трампа".