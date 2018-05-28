"Я испортил все": вратарь "Ливерпуля" трогательно извинился перед болельщиками [ Редактировать ]
Вратарь английского "Ливерпуля" Лорис Кариус попросил прощения за проигрыш его команды в финале Лиги чемпионов 26 мая.
"На самом деле я до сих пор не спал. Сцены все еще повторяются снова и снова. Я бесконечно прошу прощения у своих товарищей по команде, у болельщиков и всего персонала. Я знаю, что все испортил двумя ошибками и подвел вас", - написал он.
"Как я уже сказал, я хотел бы вернуться назад, но это невозможно. А еще хуже, что мы ощущали, что можем обыграть "Реал", мы долго с ними боролись. Спасибо нашим невероятным болельщикам, которые приехали в Киев и поддерживали меня даже после игры. Я не воспринимаю это как должное - в этот раз я снова убедился, какая мы все-таки огромная семья. Спасибо вам, мы вернемся более сильными", - написал футболист в Instagram.
Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down. As I said I'd just like to turn back the time but that's not possible. It's even worse as we all felt that we could have beaten Real Madrid and we were in the game for a long time. Thank you to our unbelievable fans who came to Kiev and held my back, even after the game. I don't take that for granted and once again it showed me what a big family we are. Thank you and we will come back stronger.
Публикация от LORIS KARIUS (@lorisk21)
Напомним, "Реал" одержал уверенную победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.
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