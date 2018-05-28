Вратарь английского "Ливерпуля" Лорис Кариус попросил прощения за проигрыш его команды в финале Лиги чемпионов 26 мая.

"На самом деле я до сих пор не спал. Сцены все еще повторяются снова и снова. Я бесконечно прошу прощения у своих товарищей по команде, у болельщиков и всего персонала. Я знаю, что все испортил двумя ошибками и подвел вас", - написал он.

"Как я уже сказал, я хотел бы вернуться назад, но это невозможно. А еще хуже, что мы ощущали, что можем обыграть "Реал", мы долго с ними боролись. Спасибо нашим невероятным болельщикам, которые приехали в Киев и поддерживали меня даже после игры. Я не воспринимаю это как должное - в этот раз я снова убедился, какая мы все-таки огромная семья. Спасибо вам, мы вернемся более сильными", - написал футболист в Instagram.

Напомним, "Реал" одержал уверенную победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.