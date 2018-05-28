Порошенко показал самый масштабный проект ВСУ (видео) [ Редактировать ]
Работа над 184 корпусами новых общежитий для военнослужащих является одним из самых масштабных строительных проектов для Вооруженных Сил Украины.
Об этом заявил президент Украины Петро Порошенко на своей странице в Twitter, опубликовав видеоролик, который демонстрирует ход строительства.
Отмечается, что комфортабельные общежития смогут обеспечить 23 тысячи военных жильем. Треть помещений уже строится.
"Мы и в дальнейшем будем продолжать строить такие общежития, до полного удовлетворения нужд армии", - резюмировал президент.
Зведення 184 нових гуртожитків для військових - це один із наймасштабніших будівельних проектів в історії Збройних Сил України.— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 мая 2018 г.
І ми й надалі продовжуватимемо будувати такі гуртожитки, аж до повного задоволення потреб армії. #НоваАрмія pic.twitter.com/OaHFVfKv9j
Напомним, Украина передала в НАТО доклад о разработке Россией оружия.
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