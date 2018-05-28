Работа над 184 корпусами новых общежитий для военнослужащих является одним из самых масштабных строительных проектов для Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил президент Украины Петро Порошенко на своей странице в Twitter, опубликовав видеоролик, который демонстрирует ход строительства.

Отмечается, что комфортабельные общежития смогут обеспечить 23 тысячи военных жильем. Треть помещений уже строится.

"Мы и в дальнейшем будем продолжать строить такие общежития, до полного удовлетворения нужд армии", - резюмировал президент.

Зведення 184 нових гуртожитків для військових - це один із наймасштабніших будівельних проектів в історії Збройних Сил України.



І ми й надалі продовжуватимемо будувати такі гуртожитки, аж до повного задоволення потреб армії. #НоваАрмія pic.twitter.com/OaHFVfKv9j — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 мая 2018 г.

Напомним, Украина передала в НАТО доклад о разработке Россией оружия.