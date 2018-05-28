На небе растущая Луна в Скорпионе, а это значит, что может навалиться депрессия или хандра, оберните это состояние себе на пользу - займитесь самоанализом.

Овен

Гороскоп на 28 мая для Овнов говорит, что этот день вы проведете в ожидании лучшего. Воспользуйтесь благоприятными обстоятельствами в материальной сфере и приобретите что-то ценное, что давно планировали. Поддерживайте своего партнера.

Телец

Телец в этот период будет занят отношениями с людьми, общением, налаживанием контактов. Вы сможете посвятить своё время партнеру, другу или второй половинке. Это будет удачный день для общения и отдыха наедине с каким-то человеком. Гороскоп на 28 мая 2018 предвещает, что многие Тельцы просто будут жизнерадостными и доброжелательными в этот день.

Близнецы

Звезды призывают Близнецов доверять интуиции, а не случайным проходимцам, которые попытаются его провести. Среди них могут оказаться даже те, с кем вы когда-то дружили.

Рак

Звезды предупреждают Раков, что тех, кто рискнет превратить хобби в профессиональное задание, ждет успех. Решайте денежные вопросы быстро и взаимовыгодного, но лучше никому не одалживайте большие суммы. Ешьте здоровую еду.

Лев

Лев будет полностью поглощен делами своего дома и семьи. Этот знак зодиака будет более эмоциональным и чувствительным. Многие Львы предпочтут спокойную домашнюю атмосферу и душевные разговоры с близкими людьми. Гороскоп сулит Львам прекрасное время для общения с родственниками и домашних дел.

Дева

Дева должна быть в ответе за свои успехи и неудачи. Никого не вините и не критикуйте, особенно, если у самих бревно в глазу.

Весы

Гороскоп для Весов говорит, что на работе пока не придется скучать, но и на быстрый успех не стоит рассчитывать. Не пытайтесь всем недоброжелателям закрыть рты, иногда самый мудрый ответ - полное игнорирование. Дети вас порадуют.

Скорпион

Скорпион будет находиться в центре внимания, поэтому ему стоит сохранять уверенность в себе. Этот знак зодиака сможет заняться своей внешностью, стилем и красотой, а также продумать свое поведение в обществе. Гороскоп сулит Скорпионам день, когда у них будет шанс произвести на других наилучшее впечатление.

Стрелец

Зодиак говорит Стрельцам, что сегодня вполне возможно, что вы определите новый этап в своей жизни. Что бы ни происходило, не нужно делать крутых поворотов. Цените возможности, данные вам небесами, и то, что имеете силы на исполнение своих желаний.

Козерог

Козерог будет более вдохновленным, легким, полным идей. Этот знак зодиака сможет пообщаться с единомышленниками и друзьями, создать новые идеи, поделиться свежими мыслями. Гороскоп сулит Козерогам очень легкое и приятное время, когда они смогут подумать о своем будущем.

Водолей

Возможны незапланированные, но приятные гости. Водолеям не стоит много думать и анализировать, сегодня это не полезно, нужно просто прожить этот день без лишних эмоций.

Рыбы

Рыбы будут так усердно искать помощи извне, что забудут про то, чем вообще решили сегодня заняться. Постарайтесь соблюдать правила техники безопасности, иначе не избежать травм и ушибов.

Читайте также любовный гороскоп на 2018 год.