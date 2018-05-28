28 мая: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
28 мая - 148-й день года (149-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 217 дней.
День пограничника
Профессиональный праздник, День пограничника, отмечается в Украине 30 апреля, начиная с 2018 года, согласно указу президента страны Петра Порошенко.
Государственная пограничная служба Украины, опираясь на традиции и опыт всех поколений защитников рубежей, продолжает выполнять ответственные задачи по охране украинской границы с Россией, Беларусью, Венгрией, Молдовой, Польшей, Румынией, Словакией.
Также пограничники следят за соблюдением пограничного режима, проводят пограничный контроль и пропуск через государственную границу, ведут развед- и оперативно-розыскную деятельность, принимают участие в борьбе с организованной преступностью и нелегальной миграцией.
Всеукраинский день краеведения
Всеукраинский день краеведения - молодой украинский праздник, который в 2018 году отмечается второй раз.
День краеведов был учрежден на съезде Национального краеведческого общества Украины с целью популяризации изучения истории, культуры, украинских обычаев и традиций.
День Святого Духа
В церковном православном календаре 28 мая 2018 года - День Святого Духа. Ежегодно этот праздник отмечается на следующий день после Троицы.
Троица и Духов день рассматриваются православной церковью как единый праздник Пятидесятницы - сошествия Духа Святого на апостолов, которое произошло на 50-й день после Воскресения Христова.
Именины
Сегодня именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.
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