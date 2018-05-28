На Донбассе под обстрелом погибла 15- летняя девочка [ Редактировать ]
Девочка-подросток погибла под обстрелом в подконтрольном Украине поселке Железное в Торецке на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Сегодня в ходе обстрелов боевиками мирного Железное (Торецкое) погибла несовершеннолетняя девочка. Ребенок вышел во двор, где была убита осколком вражеского снаряда. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Соболезнования родным", - написал на своей странице в соцсети Аброськин.
Погибшей девочке три дня назад исполнилось 15 лет, она училась в девятом классе школы. Такое уточнение в соцсети дал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"В поселке Железный вблизи Торецкая погибла 15-летняя девочка, Дарья - ученица 9 класса СОШ номер 7. Три дня назад она отметила свой день рождения", - написал в соцсети Жебривский.
Напомним, что на Донбассе ранены украинские бойцы.
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