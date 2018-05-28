Коррупционный скандал: в парламенте Испании проголосуют за недоверие правительству [ Редактировать ]
Испанский парламент назначил голосование о недоверии правительству. Рассматривать этот вопрос будут в четверг и в пятницу. Все - из-за крупнейшего коррупционного скандала, в котором фигурирует "Народная партия" премьера-министра.
На прошлой неделе бывшего казначея политсилы признали виновным в финансовых махинациях в пользу партии. Политическую организацию оштрафовали, но никаких нарушений со стороны нынешнего руководства не обнаружили.
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