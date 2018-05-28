Как нелегал спас ребенка в Париже и каким образом в Огайо украли целый дом. Об этом и не только - далее в нашем обзоре.

* * *

Крупнейшую в мире пресноводную жемчужину - продадут с молотка в нидерландской Гааге. За почти 300 лет своего существования она сменила много владельцев: принадлежала и купцам, и элитным ювелирам, и европейским правителям. Из-за характерной формы жемчужину назвали "Спящим львом". Торги состоятся уже в четверг. За "Спящего льва" надеются выручить не менее 340 тысяч евро.

* * *

Французский спайдермен. В Париже прохожий спас свисающего с балкона ребенка. Мужчина без какого-либо специального снаряжения за несколько секунд вскарабкался на 5-й этаж дома и подхватил малыша. Видео разместили в интернете. Спаситель оказался нелегальным мигрантом из Мали. Но за благородный поступок его собираются наградить французским гражданством. Сегодня героя даже принял президент Франции - Эммануель Макрон.

* * *

Женщины платят почти на 50% больше, чем мужчины за базовые элементы гардероба - подсчитали британские эксперты. Для этого они сравнили цены на обычную белую футболку в женском и мужском отделе наиболее популярных в стране магазинов. Оказалось, что одежда для дам стоила до 45 процентов дороже. При этом, на мужские вещи идет больше материала. Эксперты называют это "розовым налогом" - скрытой наценкой на женский ассортимент.

* * *

У жителя американского штата Огайо украли... загородный дом. Роджер Пеннингтон купил себе небольшое жилище в лесу, чтобы отдыхать там на пенсии. Но во время очередного визита - не обнаружил его. Вместе с домом, пропало и имущество американца, общей стоимостью полторы тысячи долларов. От пустого участка уходили следы шин. Роджер считает, что кражу совершил бывший собственник жилища. Его когда-то отобрали у мужчины - из-за неуплаты налогов.

* * *

Оператор американского канала "8 News" свалился в пруд прямо в прямом эфире. Камерман снимал, как журналистка плывет на байдарке, оступился и упал в воду. Через несколько секунд оператор реабилитировался и снова направил камеру на напарницу. Корреспондентка лишь посмеялась и сразу передала ведущим, что с техникой все в порядке. Коллеги - также отшутились и еще долго обсуждали инцидент в студии.

* * *

Лава на Гавайях приближается к последней дороге, пригодной для эвакуации. В ловушке могут оказаться тысячи людей. Вулкан Килауэа извергается уже почти месяц. Фонтаны раскаленной лавы бьют из десятков трещин в земле. Извержение уже уничтожило 80 зданий. В воздухе накапливаются токсичные газы. Ученые предупреждают - подземное давление только повышается, и мощное извержение уже неизбежно.

* * *

В США отмечают День поминовения. В стране чтут память американцев, погибших в вооруженных конфликтах за всю историю страны. Вначале колонна мотоциклистов проехалась по Вашингтону - в память о без вести пропавших военных. Потом начался парад ветеранов. Президент США Дональд Трамп сегодня примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Официальные мероприятия пройдут и в других регионах страны.