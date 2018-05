После матча Лиги чемпионов в Киеве - Украину покинули 30 с половиной тысяч иностранных болельщиков. А всего их приехало в нашу страну свыше 50 тысяч. Таковы данные украинской Госпогранслужбы.

Команда победителей - "Реал Мадрид" прилетела домой вчера. Как их встретили на родине - далее в нашем материале.

Вот так Мадрид встречает победителей. На центральную площадь Сибелес отпраздновать победу родного клуба пришли десятки тысяч испанцев. Градус восторга зашкаливает. Такого массового ликования не увидишь ни в национальные, ни в религиозные праздники. Под уже традиционную для подобных мероприятий песню группы Queen "We are the champions" капитан Реала Серхио Рамос и защитник Марсело Виейра гордо поднимают кубок Лиги чемпионов. Это уже 13 трофей в коллекции футбольного клуба. По сложившейся традиции игроки повязывают шарфик Реал Мадрида на шее богини Сибелес. Ну а дальше - проезд с кубком по улицам Мадрида на крыше двухэтажного автобуса.

Впрочем, главная часть праздника впереди. К вечеру на стадионе Сантья́го Бернабе́у трибуны заполнены до отказа. Фанаты ликуют. Тут атмосфера не менее торжественная. В небо взлетают феерверки, а на спортсменов опускается белое облако из конфетти.

"Они сказали, что выиграть снова будет невозможно. Но вот спустя год мы здесь и мы опять празднуем победу. Они сомневались в нас, после того, как мы второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов. Но, черт возьми, мы забрали этот кубок в третий раз!!!", - говорит Серхио Рамос, капитан "Реал Мадрид".

Единственное что омрачает торжество - это слухи о том, что звездный форвард команды - португалец Криштиану Роналду вскоре может покинуть Реал Мадрид. Об этом он намекнул на пресс-конференции в Киеве. "Останься, Криштиану" - скандируют фаны с трибуны. Но футболист свой возможный уход не комментирует. По крайней мере, пока.

"Большое спасибо. Для меня это очень важно. Я чувствую себя комфортно в атмосфере этой любви и страсти, которую вы демонстрируете во время матчей и на улице. Игроки команды, как и весь персонал, который с нами работает - мотивируют меня ежедневно совершенствоваться. Мне нравится побеждать в этой команде. Ведь с такими игроками невозможно не выиграть Лигу чемпионов. Так что спасибо вам, Мадрид!", - говорит Криштиану Роналду, форвард "Реал Мадрид".

26 мая в Киеве, на Олимпийском стадионе состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА. В зрелищном поединке с английским Ливерпулем победу одержал испанский Реал Мадрид. Для клуба эта победа стала третьей подряд. Ранее команда Зинедина Зидана выиграла Лигу чемпионов в 2016 и 2017 годах.