Лига чемпионов: как в Мадриде встречали победителей турнира [ Редактировать ]
После матча Лиги чемпионов в Киеве - Украину покинули 30 с половиной тысяч иностранных болельщиков. А всего их приехало в нашу страну свыше 50 тысяч. Таковы данные украинской Госпогранслужбы.
Команда победителей - "Реал Мадрид" прилетела домой вчера. Как их встретили на родине - далее в нашем материале.
Вот так Мадрид встречает победителей. На центральную площадь Сибелес отпраздновать победу родного клуба пришли десятки тысяч испанцев. Градус восторга зашкаливает. Такого массового ликования не увидишь ни в национальные, ни в религиозные праздники. Под уже традиционную для подобных мероприятий песню группы Queen "We are the champions" капитан Реала Серхио Рамос и защитник Марсело Виейра гордо поднимают кубок Лиги чемпионов. Это уже 13 трофей в коллекции футбольного клуба. По сложившейся традиции игроки повязывают шарфик Реал Мадрида на шее богини Сибелес. Ну а дальше - проезд с кубком по улицам Мадрида на крыше двухэтажного автобуса.
Впрочем, главная часть праздника впереди. К вечеру на стадионе Сантья́го Бернабе́у трибуны заполнены до отказа. Фанаты ликуют. Тут атмосфера не менее торжественная. В небо взлетают феерверки, а на спортсменов опускается белое облако из конфетти.
"Они сказали, что выиграть снова будет невозможно. Но вот спустя год мы здесь и мы опять празднуем победу. Они сомневались в нас, после того, как мы второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов. Но, черт возьми, мы забрали этот кубок в третий раз!!!", - говорит Серхио Рамос, капитан "Реал Мадрид".
Единственное что омрачает торжество - это слухи о том, что звездный форвард команды - португалец Криштиану Роналду вскоре может покинуть Реал Мадрид. Об этом он намекнул на пресс-конференции в Киеве. "Останься, Криштиану" - скандируют фаны с трибуны. Но футболист свой возможный уход не комментирует. По крайней мере, пока.
"Большое спасибо. Для меня это очень важно. Я чувствую себя комфортно в атмосфере этой любви и страсти, которую вы демонстрируете во время матчей и на улице. Игроки команды, как и весь персонал, который с нами работает - мотивируют меня ежедневно совершенствоваться. Мне нравится побеждать в этой команде. Ведь с такими игроками невозможно не выиграть Лигу чемпионов. Так что спасибо вам, Мадрид!", - говорит Криштиану Роналду, форвард "Реал Мадрид".
26 мая в Киеве, на Олимпийском стадионе состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА. В зрелищном поединке с английским Ливерпулем победу одержал испанский Реал Мадрид. Для клуба эта победа стала третьей подряд. Ранее команда Зинедина Зидана выиграла Лигу чемпионов в 2016 и 2017 годах.
по теме
Ліга чемпіонів: король Іспанії вболіватиме у Києві за улюблену команду
80-річний король Іспанії Хуан Карлос приїде до Києва, аби підтримати "Реал" у фіналі Ліги Чемпіонів - йдеться на сайті королівської родини Іспанії.
Ліга чемпіонів: король Іспанії приїде до Києва підтримати улюблену команду
80-річний король Іспанії Хуан Карлос приїде до Києва, аби підтримати "Реал" у фіналі Ліги Чемпіонів - йдеться на сайті королівської родини Іспанії.
Ліга чемпіонів: президент УЄФА подякував Києву за організацію фінала
В УЄФА подякували Києву за організацію фіналу Ліги чемпіонів. Президент Європейського футбольного союзу Олександр Чеферін уважає, що в організації фінального матчу не було зроблено жодної логістичної помилки.
В УЕФА поблагодарили Киев за организацию финала Лиги чемпионов
Президент Европейского футбольного союза Александр Чеферин считает, что при организации финального матча не допустили ни одной ошибки.
Роналду признан рекордсменом Лиги чемпионов по числу голов
Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" португалец Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству забитых мячей в матчах Лиги чемпионов.