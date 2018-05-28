Саммит США - КНДР: Трамп обсудит встречу с премьер-министром Японии [ Редактировать ]
Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу до начала возможного саммита США-КНДР.
СМИ Японии сообщили, что президент и премьер провели плодотворный телефонный разговор, который закончился договором о сотрудничестве.
Ожидается, что саммит Дональда Трампа с Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее, 27 мая делегация США обсудила подготовку к встречи лидеров стран.
Напомним, 24 мая Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку считает ее сейчас неуместной. Источники в Белом доме сообщили, что причиной стало невыполнение КНДР неких обещаний. Позже появилось официальное заявление.
В Северной Корее резко отреагировали на "высокомерную болтовню Трампа".
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