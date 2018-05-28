Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу до начала возможного саммита США-КНДР.

СМИ Японии сообщили, что президент и премьер провели плодотворный телефонный разговор, который закончился договором о сотрудничестве.

Ожидается, что саммит Дональда Трампа с Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее, 27 мая делегация США обсудила подготовку к встречи лидеров стран.

Напомним, 24 мая Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку считает ее сейчас неуместной. Источники в Белом доме сообщили, что причиной стало невыполнение КНДР неких обещаний. Позже появилось официальное заявление.

В Северной Корее резко отреагировали на "высокомерную болтовню Трампа".