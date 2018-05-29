В Одессе люди в масках разгромили казино [ Редактировать ]
В Одессе группа неизвестных в масках и военной форме разгромила игорный клуб. Об это сообщает "Таймер".
Налет на казино на перекрестке Преображенской и Успенской улиц занял около пяти минут. Нападающие покинули место происшествия на микроавтобусах.
За последнюю неделю это третий случай нападения на игорные заведения Одессы. Ранее налету подверглись клубы сети "Космолот" на Канатной и Екатерининской, 27 мая - на Генерала Бочарова, Марсельской и Героев Сталинграда.
Ранее 11 мая в Золотоноше мужчина бросил в игровой зал коктейль Молотова.
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